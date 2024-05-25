Мероприятие «Открытая трибуна» прошло в Воскресенске

В Белоозерском состоялась «Открытая трибуна», на которой обсуждались планы модернизации коммунальной структуры в девяти округах юго-востока Подмосковья. На «Открытой трибуне» жители округов узнали о краткосрочных и долгосрочных планах модернизации ЖКХ.

Депутат Московской областной Думы Игорь Коханый посетил Белоозерский, где ознакомился с ходом работ по замене теплосети на улице Юбилейная. Работы ведутся в рамках краткосрочных планов модернизации ЖКХ, о которых шла речь на «Открытой трибуне».

По словам заместителя министра энергетики Московской области Андрея Пулина, в рамках краткосрочных планов запланировано 159 мероприятий общей стоимостью 12 миллиардов рублей. Это строительство и реконструкция котельных и центральных тепловых пунктов, а также замена около 182 километров тепловых сетей.

В долгосрочной перспективе предусмотрено строительство 40 новых котельных и центральных тепловых пунктов, реконструкция еще 10 котельных, а также модернизация тепловых сетей.

Начальник Управления развития коммунальной инфраструктуры и нормирования Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Павел Кузнецов сообщил о планах строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в 2024 году. Общая стоимость этих проектов составит 24 миллиарда рублей, что позволит охватить более 2,23 миллиона жителей.

Жители округов приняли участие в обсуждении и задали вопросы представителям областных министерств, депутатам Мособлдумы, общественных палат и органов местного самоуправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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