Мероприятие о здоровье молочных желез проведут в больнице в Одинцове

Мероприятие «Маршрут здоровья» для женщин старшего возраста пройдет в Одинцовской больнице 17 июня. Его посвятят вопросам сохранения здоровья молочных желез и ранней диагностике рака молочной железы, сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты больницы расскажут о современных подходах к профилактике и выявлению заболеваний молочных желез, напомнят о важности регулярных осмотров.

Отдельно поговорят о самообследовании. Участницы освоят правильную технику осмотра и узнают на какие изменения необходимо обращать внимание.

Гостям представят диагностические возможности Одинцовской больницы, разъяснят доступные методы обследования и принципы организации помощи при подозрении на онкологические заболевания. Врачи ответят на вопросы и дадут практические советы по поддержанию женского здоровья.

Как пояснила онколог, заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Одинцовской больницы Оксана Маслова, главная задача встречи — повысить осведомленность женщин о раннем выявлении рака молочной железы, сформировать ответственное отношение к здоровью и рассказать о возможностях диагностики и лечения в больнице.

Завершится мероприятие чаепитием. В непринужденной обстановке участницы смогут обсудить услышанное, задать дополнительные вопросы и обменяться опытом. Встреча пройдет по адресу: улица Маршала Бирюзова, 30а, Молодежная гостиная. Начало в 14:00.