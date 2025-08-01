Мероприятие «Культурный код Подмосковья» пройдет в парке Одинцова 2 августа

Событие «Культурный код Подмосковья» состоится 2 августа в 12:00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Это будет день, наполненный яркими впечатлениями, традициями и творчеством.

Гостей и жителей региона приглашают принять участие в разнообразных активностях: от уроков исторических танцев до мастер-классов по росписи платков. В программе мероприятия — концерт ансамбля «Россияна», выставка «Ты в этом мире не один», а также настольные игры, ярмарка мастеров народного промысла, мастер-класс по набойке и другие активности.

Мероприятие «Культурный код Подмосковья» пройдет более чем в 80 областных парках. Гостей ждут экскурсии, концерты, мастер-классы и выставки. Культурное событие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».