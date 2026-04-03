Мероприятие «Компас профессий» прошло в Одинцове

День открытых дверей прошел в культурно-выставочном центре в Больших Вяземах Одинцовского округа. В нем приняли участие более 30 колледжей со всего Подмосковья.

В этот день состоялись мастер-классы в разных профессиях: от технических и IT-направлений до творческих и сервисных специальностей. Школьникам предоставили возможность познакомиться с преподавателями, пообщаться со студентами колледжей и узнать все об условиях поступления и образовательных направлениях.

«Мы сегодня пригласили на ведущую площадку Московской области ребят из колледжей и вузов, чтобы они все-таки попробовали себя в будущей профессии. Может, кто-то попробует поговорить с родителями и сделать выбор в сторону своей мечты», — рассказала директор техцентра Ольга Селезнева.

Также ребята смогут пройти целевое обучение от работодателей с прямым трудоустройством и найти временную подработку на каникулах.