Мероприятие ко Дню женского здоровья пройдет в Одинцове 28 мая

Социальный авторский проект «Музыка для маленького сердца» представят 28 мая в Одинцове заслуженная артистка России Наталья Бондарева и команда Одинцовской областной больницы. Мероприятие приурочат к Международному дню защиты женского здоровья.

В программе — живая музыка и звучание старинных гуслей, разговор о влиянии голоса мамы на ребенка еще до рождения, обсуждение роли колыбельных, русской культуры и семейных традиций.

Специалисты отмечают: эмоциональное состояние женщины во время беременности напрямую влияет на самочувствие будущего малыша. Музыка, спокойствие и положительные эмоции помогают снижать стресс и формировать благоприятный эмоциональный фон.

Принять участие приглашают будущих мам и всех, кто ценит здоровье женщины и материнство. Встреча пройдет 28 мая в 13:00 по адресу: Одинцово, улица Говорова, дом 10А.