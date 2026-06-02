Мероприятие ко Дню защиты детей провели в парке в Химках

Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, прошло в парке имени Толстого в Химках на территории «Сказочного бора». Для юных посетителей организовали интерактивную программу «Страна подарков», мастер-класс по программированию и шоу летающих фигур.

В парке работают 28 аттракционов, рассчитанных на разные возрастные группы. Для самых маленьких предусмотрены карусели и безопасные игровые зоны, для подростков и взрослых — экстремальные горки. Также на площадке установлены батуты и оборудован тир.

На мастер-классе по программированию ребята познакомились с основами создания алгоритмов и узнали, как наука применяется в повседневной жизни. Партнеры праздника подготовили шоу летающих фигур: зрители наблюдали за движением конструкций в воздухе, которые управлялись дистанционно.

Парк «Сказочный бор» занимает пять гектаров и пользуется популярностью у жителей и гостей округа в теплое время года. Мероприятие организовали при поддержке администрации Химок. Праздник посетили семьи с детьми из разных микрорайонов.

Подобные акции в День защиты детей ежегодно проходят во всех парковых зонах Подмосковья. Их цель — создать безопасную и познавательную среду для детского отдыха в начале летних каникул.