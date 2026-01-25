Мероприятие ко Дню студента в стиле 90-х организовали в Дмитрове

В Дмитровском техникуме 23 января прошла яркая интерактивная программа «Вайб 90-х», приуроченная ко Дню студента и организованная активистами «Молодой Гвардии». Мероприятие объединило студентов разных курсов, погрузив их в атмосферу музыки, игр и конкурсов любимого десятилетия.

Кульминацией праздника стало торжественное награждение победителей. Дипломы и памятные подарки студентам вручила депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, которая системно поддерживает молодежные инициативы в округе.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул значимость таких событий: «Студенческие годы — это время идей, энергии и первых серьезных решений. Очень важно, чтобы у ребят была возможность не только учиться, но и участвовать в таких объединяющих мероприятиях. Именно из активной и инициативной молодежи формируется будущее нашего округа».

Праздник стал наглядным примером создания условий для насыщенной и творческой жизни молодого поколения в Дмитровском округе.