Мероприятие ко Дню русского языка прошло в Химках

Праздничное мероприятие состоялось в парке Величко в Химках. Она стала приурочена ко Дню русского языка.

Встреча собрала ценителей литературы, истории и культурных традиций.

Памятная дата приурочена ко дню рождения поэта Александра Пушкина. Посетителям парка рассказали о значении русского языка и о том, какой вклад в развитие отечественной словесности внес великий писатель.

«Русский язык объединяет людей, хранит традиции и помогает передавать жизненный опыт. Через литературу и поэзию каждое поколение открывает для себя историю страны и ее духовные ценности», — отметил депутат городского округа Химки Руслан Шаипов.

Особое место в программе отвели творчеству Александра Пушкина. Со сцены звучали стихи и романсы. Помимо этого, юные жители Химок поучаствовали в викторине и смогли проверить свои знания по теме русского языка.

«Наша программа „Успех V единстве поколений“ создает пространство для общения, творчества и знакомства с литературным наследием. Такие события делают культуру ближе и помогают сохранять преемственность» — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская.

Праздник в парке Величко дал возможность обратиться к богатству русского слова и литературным традициям. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что такие события поддерживают интерес к родной культуре и делают ее ближе для всех жителей округа.

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