Мероприятие ко дню рождения поэта Александра Пушкина прошло в Химках

Патриотическое мероприятие ко дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина провели в Химках. Слушателям рассказали о жизни, творчестве и вкладе писателя в развитие русской культуры.

«Сотрудникам рассказали о самых ярких и значимых страницах биографии поэта. Процитировали строки из его произведений, напомнили, как многое из написанного Пушкиным стало неотъемлемой частью нашей жизни и языка. Особый интерес вызвали малоизвестные факты, семейные воспоминания, исторические параллели, открывающие фигуру поэта с новой стороны», — поделился Валентин Герасимов.

В мероприятии поучаствовали сотрудники предприятия в Химках, муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Алексей Федоров, а также лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Он добавил, что такие встречи важны в наши дни. Поэт своим творчеством объединяет поколения, сближает людей разных взглядов и характеров.

«Такие встречи помогают почувствовать гордость за свою историю и язык. Сегодня, в условиях информационного давления и попыток отмены русской культуры, особенно важно не просто помнить, но и активно говорить о великих именах и смыслах, которыми гордится страна», — рассказала Ольга Игнатьева.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что ее цель — объединение разных поколений вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.