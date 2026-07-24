Мероприятие ко Дню работника торговли прошло в Пушкино

23 июля в Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, в ходе которого министр сельского хозяйства и продоведения региона Виталий Мосин вручил награды специалистам потребительского рынка. Почетными грамотами отмечены жительницы Пушкинского городского округа — начальник управления инвестиционной политики Екатерина Благосклонная и начальник отдела торговли МКУ «Маркетинг, информация, реклама» Александра Прокутина — за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие региональной экономики.

Торжественная церемония собрала представителей отрасли, обеспечивающих бесперебойное функционирование системы потребительского рынка Подмосковья. В своем выступлении Виталий Мосин выразил признательность работникам торговли за профессионализм и преданность делу, отметив их роль в повседневном обеспечении комфорта и безопасности жителей региона.

Особого внимания удостоены специалисты, чей вклад в развитие потребительского рынка и повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов признан наиболее значимым. Среди награжденных — представители Пушкинского округа, ежедневная деятельность которых требует высокой ответственности, стратегического мышления и внимания к деталям.

Вручение почетных грамот Екатерине Благосклонной и Александре Прокутиной стало признанием их многолетнего добросовестного труда и заслуг в развитии торговой инфраструктуры региона. Отмечено, что полученные награды являются стимулом для дальнейших профессиональных достижений и новых инициатив в сфере потребительского рынка Подмосковья.