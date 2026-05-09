Мероприятие ко Дню Победы прошло на предприятии в Химках

На одном из предприятий Химок 7 мая прошло мероприятие, посвященное Дню Победы, которое открыл депутат городского округа Артур Каримов. Участникам рассказали о ключевых событиях Великой Отечественной войны: от обороны Брестской крепости до штурма Берлина и водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

На встрече также говорили о тех, кто ковал Победу в тылу, — работниках заводов, госпиталей, колхозов.

«День Победы — главная дата в истории нашей страны. 9 Мая 1945 года закончилась самая страшная война, которую когда-либо переживало человечество. Сегодня наше мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто сражался на фронте, кто работал в тылу, кто приближал Победу каждый день», — отметил Артур Каримов.

На мероприятии выступили ветераны и приглашенные гости. Прозвучали стихи и песни военных лет. Встреча завершилась минутой молчания в память о тех, кто не вернулся с войны.

Депутат Химок Евгений Иноземцев отметил, что такие мероприятия помогают сохранять историческую память и передавать уважение к подвигу советского народа новым поколениям.