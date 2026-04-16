Мероприятие ко Дню космонавтики прошло в школе «Лидер» в Химках

В школе «Лидер» в Химках 15 апреля состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики. Гостям рассказали об истории покорения космоса, первом полете человека в космос, о конструкторах и ученых-пионерах.

Посетители узнали интересные факты о тренировках космонавтов, легендарных миссиях и сегодняшних успехах.

«День космонавтики — это праздник, который наполняет нас гордостью за нашу Родину. Полет Юрия Гагарина стал символом мужества и несгибаемого духа советского народа. Такие мероприятия вдохновляют молодежь на новые свершения», — поделился лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что такие встречи сплачивают поколения, прививают гордость за национальные достижения и побуждают молодежь к занятиям наукой и техникой. Важность этого праздника отметили на встрече все выступающие.