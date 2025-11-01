Мероприятие ко Дню добровольца Подмосковья прошло в лицее № 10 в Химках

На встрече собрались педагоги, волонтеры, ветераны и депутаты, чтобы обсудить развитие добровольческого движения в округе. Ко встрече присоединились ветеран боевых действий Иван Лучников и депутат Артур Каримов. Каждый из них поделился личным опытом и своим взглядом на роль добровольчества в современном обществе.

«Волонтеры – это люди с доброй душой и открытым сердцем. Сегодня они помогают нашим бойцам и нуждающимся людям. Я сам, как доброволец, доставляю гуманитарную помощь в зону СВО и передаю письма от школьников. Трудно описать слова радости, с которой ребята встречают меня — это словно получить весточку из дома», – поделился депутат Артур Каримов.

Особое внимание на мероприятии уделили вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Депутат Юлия Мамай рассказала о возможностях центра для волонтеров, расположенного по адресу: улица 9 Мая, 18Б, куда может прийти любой желающий, заполнить анкету и начать участвовать в добровольческих акциях.

Лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп подчеркнула, что в нынешнее время особенно важно поддерживать инициативы молодого поколения, особенно когда они направлены на улучшение социальной среды и помощь нуждающимся.