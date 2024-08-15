Мероприятие к Медовому Спасу прошло в Лосино-Петровском

Пресс-служба Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба Лосино-Петровского городского округа

Представители старшего поколения Лосино-Петровского округа отметили Медовый Спас в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Участники поделились секретами приготовления тортов и продегустировали десерты.

На праздновании Медового Спаса в приемной «Единой России» в Лосино-Петровском участники делились рецептами «Медовика» и других пирогов с начинками. Также прошла дегустация сладостей.

Вместе с представителями старшего поколения праздник отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

«Такие встречи не только укрепляют духовные связи между людьми, но и помогают поделиться с подрастающим поколением ценными традициями, способствуют укреплению общественности и сближению людей, что является важным элементом развития нашего общества», — сказал Вячеслав Градин.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийных проектов «Народное творчество» и «Старшее поколение».

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