У обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках прошло памятное мероприятие, посвященное первому боевому применению легендарной «Катюши». Встреча состоялась в рамках программы «Успех V единстве поколений».

14 июля 1941 года батарея капитана Ивана Флерова применила реактивные установки БМ-13. Это оружие стало одним из главных символов Великой Отечественной войны и наводило ужас на врага.

В мероприятии принял участие лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов. Вместе с жителями он возложил цветы к обелиску и почтил память героев.

«Сегодня мы собрались у обелиска, чтобы вспомнить подвиг тех, кто первым дал залп из „Катюши“. Это оружие стало символом нашей силы и мужества. Мы обязаны сохранить эту память для тех, кто идет за нами», — подчеркнул Антон Блинов.

Завершилась встреча минутой молчания в память о героях, отдавших свои жизни за свободу Родины.