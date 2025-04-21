Мероприятие к 80-летию сборника стихов «Мое поколение» прошло в Балашихе

Патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное 80-летию со дня издания сборника стихотворений Семена Гудзенко «Мое поколение», прошло в досуговом центре «Солнышко». В числе участников были депутаты, волонтеры, военнослужащие и жители городского округа Балашиха. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Совета Андрей Холод.

В ходе вечера участники узнали о жизни и творчестве Семена Гудзенко, а также о сборнике «Мое поколение», который стал своего рода манифестом поколения фронтовиков. Семен Петрович был не только поэтом, но и военным корреспондентом, журналистом, одной из ключевых фигур фронтовой поэзии. Он начал писать стихи с пяти лет, а в 1941 году добровольно ушел на фронт, где служил пулеметчиком. В 1942-м тяжело раненый, он продолжил службу уже как корреспондент.

Мероприятие закончилось исполнением стихов из сборника Семена Гудзенко и патриотических песен. В Балашихе патриотические акции регулярно проходят в домах культуры, библиотеках и школах, объединяя людей в стремлении сохранить память о прошлом и строить светлое будущее страны.