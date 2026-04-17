Мероприятие к 80-летию начала Берлинской операции прошло в Химках

В Доме культуры «Контакт» в Химках 15 апреля провели тематическое мероприятие, посвященное началу Берлинской стратегической наступательной операции. 16 апреля 1945 года началось это последнее и решающее сражение Великой Отечественной войны, завершившееся разгромом нацистской Германии и водружением Знамени Победы над Рейхстагом.

«Операция стала символом мужества, стойкости и несгибаемой воли советского народа. Сегодня особенно важно сохранять память о подвигах наших героев и передавать ее молодому поколению», — рассказала директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.

Депутат Юлия Ишкова отметила, что мероприятие стало еще одним напоминанием о великом подвиге советского народа и важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.

«Такие мероприятия помогают сохранить историческую правду, укрепляют связь поколений и воспитывают у молодежи чувство патриотизма и уважения к подвигу защитников Отечества», — сказала депутат Галина Болотова.