Мероприятие к 210-летию Лермонтова провели в библиотеке в Балашихе

День Лермонтова, посвященный 210-летнему юбилею классика отечественной литературы Михаила Лермонтова прошел в центральной библиотеке имени Тютчева. В рамках программы «Пусть говорят стихи!» любители поэзии собрались для чтения и обсуждения как собственных произведений, так и стихотворений великого поэта.

Участники мероприятия поделились своими искренними и душевными стихами, которые вызвали положительные эмоции и новые знакомства. Вечер также был посвящен памяти балашихинского поэта Андрея Цуприк-Шатохина, 50-летие со дня рождения которого отмечалось 12 октября. Чтения его стихотворений стали настоящим согревающим моментом для всех присутствующих в этот пасмурный октябрьский день.

Проект «Пусть говорят стихи!» и другие творческие встречи в Балашихинской городской библиотеке проводятся еженедельно и являются бесплатными для всех желающих. Полную афишу мероприятий можно найти на официальном сайте библиотеки.

День Лермонтова стал не только праздником поэзии, но и возможностью для активных долголетов Балашихи обменяться впечатлениями и поддержать культурные традиции, сохраняя память о великих поэтах и их творчестве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».