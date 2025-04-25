Мероприятие к 120-летию со дня рождения героя России Флерова прошло в Балашихе

В микрорайоне Саввино городского округа Балашиха состоялось патриотическое мероприятие «Успех в единстве поколений», посвященное 120-летию со дня рождения Героя Российской Федерации, командира первой батареи реактивной артиллерии БМ-13 — легендарных «Катюш» Ивана Флерова. На встрече собрались депутаты, волонтеры, военные и жители округа.

Во время мероприятия присутствующие вспомнили о героизме и мужестве земляка Ивана Флерова. В 2002 году на его доме в Балашихе установили мемориальную доску. Именем Героя России назвали школу № 3, а рядом с учреждением установили боевую машину «Катюша».

«Это не просто предмет, а символ силы и единства, напоминание о том, как важно помнить своих героев», — отметила муниципальный депутат Наталья Алимова.

За активную гражданскую позицию и значительный вклад в общественную жизнь города были вручены благодарственные письма, а также партийные билеты и удостоверения сторонников местного отделения партии «Единая Россия».

На мероприятии также чествовали представителей династии врачей Лыскиных. Родители Алексея Лыскина в 1963 году закончили медицинский вуз и по распределению начали строить карьеру в Балашихе. Алексей продолжает эту традицию и уже 12 лет работает в Балашихинской больнице, внося свой вклад в здоровье и благополучие жителей округа.

Отметим, что патриотические мероприятия проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. Они объединяют жителей муниципалитета, чтобы вместе сохранять и помнить историю страны, а также строить успешное будущее.