Мероприятие к 100-летию конструктора Виктора Макеева прошло в Коломне

Столетие со дня рождения конструктора Виктора Макеева отметили в Коломне. В этот день возложили цветы к бюсту героя.

Виктор Макеев является академиком и создателем научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России. В день столетия со дня его рождения ветераны, активные жители, юнармейцы и студенты возложили цветы к бюсту героя на аллее его имени.

«Более 30 лет Виктор Петрович посвятил созданию комплексов стратегических ракет для атомных подводных лодок. На его счету множество авторских разработок: первая ракета с подводным стартом, первая ракета с заводской заправкой топливом, первая морская межконтинентальная ракета. Талант и преданность делу, сделали его настоящим примером для всех нас», — сказала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

К памятной дате рядом с бюстом благоустроили территорию — провели капитальный ремонт постамента и площадки рядом с ним. В этом году общественное пространство, которое теперь получило официальный статус аллеи, стало победителем рейтингового голосования за благоустройство в 2025 году.

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