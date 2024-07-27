Мероприятие для молодых мам прошло в центре «Импульс» в Мытищах

Молодежный центр «Импульс» в Мытищах стал площадкой для встречи мам из клуба молодых родителей «Импульс семьи». Перед собравшимися выступила психолог когнитивно-поведенческой терапии Анастасия Павловна Соловьева.

Она поделилась своими знаниями и опытом, раскрывая важные аспекты детско-родительских отношений. В ходе мероприятия спикер провела тренинг, направленный на проработку уверенности в себе и избавление от тревожности, что помогло участникам лучше справляться с конфликтами.

В игровой форме мамы смогли погрузиться в изучение своего внутреннего мира, осознать свои желания и страхи, а также развить навыки рефлексии. Участницы отметили, что такие занятия помогают им не только лучше понимать себя, но и налаживать отношения с детьми.

Клуб молодых семей «Импульс семьи» продолжает свою работу, и все желающие могут присоединиться к его мероприятиям. Это отличная возможность открыть для себя практические методы, которые помогут глубже осознать свои потребности и эмоции.

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