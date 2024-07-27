Мероприятие для молодых мам прошло в центре «Импульс» в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Молодежный центр «Импульс» в Мытищах стал площадкой для встречи мам из клуба молодых родителей «Импульс семьи». Перед собравшимися выступила психолог когнитивно-поведенческой терапии Анастасия Павловна Соловьева.

Она поделилась своими знаниями и опытом, раскрывая важные аспекты детско-родительских отношений. В ходе мероприятия спикер провела тренинг, направленный на проработку уверенности в себе и избавление от тревожности, что помогло участникам лучше справляться с конфликтами.

В игровой форме мамы смогли погрузиться в изучение своего внутреннего мира, осознать свои желания и страхи, а также развить навыки рефлексии. Участницы отметили, что такие занятия помогают им не только лучше понимать себя, но и налаживать отношения с детьми.

Клуб молодых семей «Импульс семьи» продолжает свою работу, и все желающие могут присоединиться к его мероприятиям. Это отличная возможность открыть для себя практические методы, которые помогут глубже осознать свои потребности и эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

Кровавая резня. ВСУ решились на отчаянный шаг ради мнимой победы

Церемония закрытия человечества. Старт Олимпиады в Париже превратился в цирк и хаос

«Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт»

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте