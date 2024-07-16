Мероприятие для инвесторов «Земельные участки для бизнеса» пройдет в Химках

Встреча предпринимателей «Земельные участки для бизнеса» состоится в Химках 18 июля. Потенциальным инвесторам расскажут о земельных участках, которые планируется выставить на торги.

Представители профильных ведомств Химок и эксперты подробно расскажут о технико-экономических характеристиках участков, условиях и порядке участия в аукционах. Также обсудят реализацию инвестиционных проектов на данных территориях, включая существующие меры поддержи со стороны городского округа и Московской области.

Мероприятие станет отличной возможностью для предпринимателей получить всю необходимую информацию напрямую от ответственных лиц и экспертов, а также задать интересующие вопросы и обсудить потенциальные возможности для развития своего бизнеса.

Отметим, что участие бесплатное, но потребуется предварительная регистрация. Встреча пройдет 18 июля с 14:00 до 16:00 в коворкинге «Старт», расположенном по адресу улица Союзная, 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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