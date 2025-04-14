Мероприятие для бывших узников фашистских концлагерей прошло в Лосино-Петровском

Тематическую встречу к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей организовали в Лосино-Петровском. В ней поучаствовал глава муниципалитета.

Организаторами памятного мероприятия стали исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин и председатель Совета ветеранов муниципалитета Людмила Жарова. Они побывали в гостях у бывших узников, живущих сейчас в округе, вручили им подарки и цветы.

«Мы обязаны помнить о мужестве и стойкости тех, кто прошел через ад концлагерей. Их истории — это урок для будущих поколений, напоминание о ценности мира и человеческой жизни», — отметил Вячеслав Градин.

Встречи провели в рамках партийного проекта «Историческая память». Его цель — сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и поддерживать ветеранов.

«Для нас большая честь встречаться с этими удивительными людьми. Каждая их история — это живой урок мужества. Мы будем продолжать эту важную работу по сохранению памяти, чтобы молодое поколение знало правду о войне и ценило мирное небо над головой», — добавил куратор партийного проекта «Историческая память» Алексей Дьяконов.