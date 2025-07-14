Меню изменится в школах Одинцова в новом учебном году

Грядет новый учебный год, а вместе с ним — перемены. Школы Одинцовского округа, как и всех муниципалитетов Подмосковья, получат обновленное и более разнообразное меню.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес рассказала о нововведениях и перечислила новые позиции в списке блюд. Завтракать школьники теперь смогут не только привычными кашами, варениками, фруктами — на столах появятся блинчики, хлопья с молоком, круассаны, а также напитки на выбор.

Обеденное меню также претерпело изменения: его дополнили куриным шницелем, рыбными палочками и овощами. Обновленный рацион будет внедрен во всех образовательных учреждениях региона, что сделает питание школьников вкуснее, разнообразнее и полезнее.

Особое внимание будет уделено качеству и санитарным нормам — вся продукция, используемая для приготовления школьных завтраков и обедов, проходит строгий контроль, чтобы соответствовать стандартам безопасности.