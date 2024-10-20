Менеджеру из Шатуры вручили благодарность президента России

Елену Огурцову из Шатуры наградили благодарственным письмом президента страны. Ее отметили за вклад в развитие страхового дела и многолетний труд.

Жительница Шатуры работает менеджером агентской группы в страховой компании «Россгосстрах» более 40 лет. Награду ей вручили на торжественной церемонии в центральном офисе организации в Москве.

Елену отметили за вклад в развитие страхового дела, многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи. Также на встрече менеджер познакомилась с коллегами из Климовска, Можайска и других городов Подмосковья.

В планах у Елены продолжать мотивировать свою группу агентов, поддерживать их и добиваться еще больших успехов.

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