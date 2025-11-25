Менделеевскую школу в Солнечногорске капитально отремонтируют в 2026 году

В поселке Менделеево Солнечногорского округа начался капитальный ремонт школы на улице Куйбышева. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

По его словам, школа, построенная в 1970 году, получит обновленный фасад и кровлю. Помимо этого, рабочие полностью заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт коснется всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок, а на прилегающей территории проведут благоустройство и установят новую мебель и оборудование.

Капремонт проведут по госпрограмме обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного образовательного учреждения запланировано на сентябрь 2026 года.