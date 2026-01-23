Мемориалы Великой Отечественной войны очистили от снега в Истре

Коммунальные службы еженедельно работают над сохранением порядка на мемориалах и братских могилах Великой Отечественной войны. Расчищают от снега не только подходы и тропинки к ним, но и цветники и ограды.

Работы проводит коммунальная служба МБУ «ДОДХИБ», на контроле которой находятся более 120 памятников и братских могил по всему муниципальному округу. Каждому объекту нужно уделять внимание и поддерживать порядок, очищать прилегающую территорию от наледи, чтобы жители и гости Истры могли в любое время возложить цветы и почтить память защитников Отечества.

Такие работы проводятся не только в Истре, но и в деревнях Исаково, Новоселово, Кашино, Вельяминово, Деньково и Рычково, а также в селе Павловская Слобода. Благодаря усилиям специалистов все памятники ухожены и доступны для жителей даже в такую снежную зиму.