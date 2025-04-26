Мемориалы Подмосковья благоустроили в рамках всероссийской недели субботников

В Подмосковье продолжается всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» в преддверии празднования 80-летия Победы. В рамках акции волонтеры и активисты молодежных объединений благоустраивают исторические места. Организатором выступает движение «Экосистема» совместно с Росмолодежью. От этом сообщают в министерстве информации и молодежной политики МО.

«Нашими субботниками мы не только наводим порядок, но и поддерживаем память о Героях Великой Отечественной войны, и, конечно, о тех, кто встал на защиту Родины в наше время. К субботникам уже присоединились более 350 тысяч человек из всех регионов России», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Одним из самых масштабных мероприятий стало благоустройство мемориала «Перемиловская высота» в Подмосковном Дмитрове. Это один из рубежей, на котором были остановлены немецкие войска.

«В мероприятии приняли участие более 1000 человек — неравнодушные люди, волонтеры Подмосковья, активисты молодежных организаций и объединений, участники и ветераны специальной военной операции», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.