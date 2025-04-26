Мемориалы Подмосковья благоустроили в рамках всероссийской недели субботников
В Подмосковье продолжается всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» в преддверии празднования 80-летия Победы. В рамках акции волонтеры и активисты молодежных объединений благоустраивают исторические места. Организатором выступает движение «Экосистема» совместно с Росмолодежью. От этом сообщают в министерстве информации и молодежной политики МО.
«Нашими субботниками мы не только наводим порядок, но и поддерживаем память о Героях Великой Отечественной войны, и, конечно, о тех, кто встал на защиту Родины в наше время. К субботникам уже присоединились более 350 тысяч человек из всех регионов России», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Одним из самых масштабных мероприятий стало благоустройство мемориала «Перемиловская высота» в Подмосковном Дмитрове. Это один из рубежей, на котором были остановлены немецкие войска.
«В мероприятии приняли участие более 1000 человек — неравнодушные люди, волонтеры Подмосковья, активисты молодежных организаций и объединений, участники и ветераны специальной военной операции», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Они возложили цветы к памятнику «Героям битвы под Москвой» и навели порядок в Парке Победы. Для всех участников были организованы спортивные игры и различные мастер-классы, в том числе по оказанию первой помощи.
Также все собравшиеся посадили деревья в рамках акции «Сад памяти». За пять лет к инициативе подключились миллионы добровольцев из 78 стран мира. Они взрастили более 130 миллионов зеленых памятников.
Кроме того, в Подмосковье в рамках всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» облагородили мемориальный знак «Рубеж обороны» в Наро-Фоминске. В Подольске провели экологический забег в лесопарковой зоне «Елочки» и убрали мемориальный комплекс «Кузовлево».