Мемориалы и воинские захоронения привели в порядок на субботнике в Звенигороде

Всероссийский субботник, который охватил все районы Подмосковья, прошел в Звенигороде. В связи с приближающимся Днем Победы участники акции занялись благоустройством мемориалов и воинских захоронений.

Начальник территориального управления Звенигорода Виталий Гончаревский отметил, что добровольцы разделились на несколько групп для более организованной работы. Они занялись уборкой территории вокруг мемориала Славы, расположенного в центре Звенигорода, а также привели в порядок могилу разведчиков, которая находится рядом с санаторием «Связист». Кроме того, усилиями волонтеров был очищен от мусора сквер на улице Советской и обновлены мемориальные доски.

Среди участников субботника были волонтеры из ветеранской организации, сотрудники звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы, школьники и депутаты округа, которые все вместе работал над тем, чтобы навести порядок и выразить дань уважения к памяти тех, кто защищал Родину.

Ученик Первой школы Звенигорода Роман Астанаев поделился своей личной историей о том, что оба его прадеда участвовали в военных действиях и после окончания войны вернулись домой. Он отметил, что один из прадедов получил тяжелое ранение и проходил лечение в госпитале. Роман добавил, что в семейном архиве хранятся фотографии, на которых запечатлены герои.