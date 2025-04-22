Мемориалы и памятные места благоустроят в Павловском Посаде

В округе проходит неделя субботников под названием «Мы за чистоту». Она продлится до 27 апреля.

В этом году акция приобретает особое значение, так как приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам организаторов, это не просто уборка территории, а возможность отдать дань уважения ветеранам, почтить память павших героев и проявить заботу о местах, хранящих историю подвига советского народа.

«За время акции мы планируем объединить жителей Электрогорска и Павловского Посада. Вместе мы благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города — в знак благодарности старшим поколениям и ответственности за свою землю, за нашу историю. Сохранение традиции совместного труда подчеркивает силу единства и бережного отношения к своему городу, своей стране», — сообщили в администрации округа.

Масштаб акции выходит за рамки Павлово-Посадского округа. По всей Московской области в рамках этой инициативы запланировано проведение более 200 мероприятий, в которых примут участие свыше шести тысяч волонтеров.