Мемориалы героям Великой Отечественной войны обновят в Воскресенске к 9 Мая

На территории городского округа продолжают приводить в порядок мемориальные комплексы. Работы должны завершить к маю текущего года.
Мемориал «Вечный огонь» в честь воскресенцев — участников Великой Отечественной войны открывали еще один из основателей города Николай Докторов и Герой Советского Союза Александр Моисеев в 1975 году. К юбилейному Дню Победы здесь кипит работа по наведению порядка. Заместитель главы Воскресенска Артем Пирогов рассказал, что на объекте заменят бетонное основание плитку на площади около 350 квадратных метров
Мемориальный комплекс в поселке Фосфоритный полностью обновят к 9 Мая. Здесь реставрируют сам памятник и благоустраивают сквер. Такие же масштабные работы проходят в микрорайоне Цемгигант.
Помимо капитального ремонта этих мемориальных комплексов, работы по приведению в порядок обелисков героям Великой Отечественной войны проводятся на территории всего городского округа. Службы городского хозяйства красят памятники и обновляют зеленые насаждения, а волонтеры убирают мусор. Все работы планируют закончить до 30 апреля.
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