Мемориалы героям Великой Отечественной войны обновят в Воскресенске к 9 Мая

На территории городского округа продолжают приводить в порядок мемориальные комплексы. Работы должны завершить к маю текущего года.

Мемориал «Вечный огонь» в честь воскресенцев — участников Великой Отечественной войны открывали еще один из основателей города Николай Докторов и Герой Советского Союза Александр Моисеев в 1975 году. К юбилейному Дню Победы здесь кипит работа по наведению порядка. Заместитель главы Воскресенска Артем Пирогов рассказал, что на объекте заменят бетонное основание плитку на площади около 350 квадратных метров

Мемориальный комплекс в поселке Фосфоритный полностью обновят к 9 Мая. Здесь реставрируют сам памятник и благоустраивают сквер. Такие же масштабные работы проходят в микрорайоне Цемгигант.

Помимо капитального ремонта этих мемориальных комплексов, работы по приведению в порядок обелисков героям Великой Отечественной войны проводятся на территории всего городского округа. Службы городского хозяйства красят памятники и обновляют зеленые насаждения, а волонтеры убирают мусор. Все работы планируют закончить до 30 апреля.