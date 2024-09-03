Мемориальный комплекс «Скорбящая мать» в Пушкино благоустроят в 2026 году

Развитие центральной части города Пушкино оценил министр благоустройства Московской области в ходе выезда. На встрече обсудили благоустройство территории мемориального комплекса «Скорбящая мать».

Осмотр центральной части Пушкино провел министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин совместно с главой Пушкинского городского округа Максимом Красноцветовым.

В микрорайоне Дзержинец они проверили ход капремонта фасадов многоквартирных домов и осмотрели территорию мемориального комплекса «Скорбящая мать».

«Планируем привести эту локацию в порядок — значимое место для всех жителей округа. На следующий год запланированы работы по проектированию. Предварительно, реализация проекта состоится в 2026 году», — прокомментировал Максим Красноцветов.

Также комиссия прошла по обновленному тротуару вдоль Московского проспекта. Его реконструкция почти завершена, рабочие укладывают плитку вдоль проезжей части.

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