Мемориальный комплекс привели в порядок студенты в Щелкове

Студенты Щелковского колледжа приняли участие в субботнике на Гребенской горе. Учащиеся структурного подразделения № 6, объединившись с волонтерами, посвятили свой день наведению порядка на территории мемориального комплекса.

Молодые люди подмели брусчатку, а также очистили памятник от пыли и грязи. По словам организаторов акции, благодаря их усердию и неравнодушному отношению к делу, исторические объекты приобрели аккуратный и ухоженный облик, свидетельствующий об уважении к памяти предков.

«Такие мероприятия не только помогают поддерживать надлежащий внешний вид памятников, но и, что особенно важно, формируют у подрастающего поколения ответственное отношение к истории своей страны, к памяти о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное будущее», — сообщили в комитете по культуре и туризму администрации городского округа Щелково.