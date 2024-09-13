Мемориальный комплекс отремонтировали в селе Дубна

Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны отремонтировали в селе Дубна. Результат работ, а также в целом благоустройство села проверила замглавы Чеховского округа.

Заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина посетила село Дубна. Она оценила состояние дворов и общественных пространств.

Одной из точек визита стала территория местного дома культуры. На ней летом завершили ремонт мемориального комплекса в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Во время реконструкции рабочие отштукатурили и окрасили стелу и фасад здания, заменили плитку, обустроили бетонные фундаменты и установили керамогранитные плиты на лестнице комплекса.

Также Надежда Чернятина проверила состояние игровых элементов на детской площадке и площадки для мусора. Нарушения исправят ответственные лица.

Отметим, что мониторинг состояния общественных пространств проводится еженедельно по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

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