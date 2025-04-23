Мемориальные доски и памятные места приведут в порядок в Лыткарине ко Дню Победы

В округе развернулась масштабная подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделяется сохранению памяти о героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы молодогвардейцы Лыткарина проводят проверку состояния памятных мест и мемориальных досок, расположенных на территории округа с целью их последующего восстановления и благоустройства.

Эти объекты воинской славы являются важными символами героизма и самоотверженности советского народа в годы войны. На территории Лыткарина расположены мемориальные доски, посвященные героям Базяеву и Сафонову, монументы «Звезда израненная» и «Солдату», а также мемориальный комплекс «Слава Защитникам Отечества».

До 9 мая будут очищены поверхности от загрязнений и восстановлены поврежденные элементы.