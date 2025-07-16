Мемориальную стелу в честь авиаторов и ученых обновили в Жуковском

В городе Жуковский завершилась реставрация памятной стелы, посвященной выдающимся летчикам и ученым, чьи имена украшают улицы наукограда. Стела, расположенная вблизи Московского физико-технического института, была восстановлена по инициативе местных жителей, которые выступили за сохранение памяти о героях авиации и науки.

На памятнике запечатлены портреты тех, кто сделал Жуковский крупнейшим центром авиационных исследований и разработок. Обновленная стела вновь напоминает о значимом вкладе этих личностей в развитие города и страны.

Жуковский, официально признанный наукоградом в 2007 году, неразрывно связан с историей авиации. Здесь находятся такие ключевые учреждения, как Центральный аэрогидродинамический институт и Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова. Названия городских улиц отражают имена знаменитых конструкторов, пилотов и ученых, оставивших след в авиационной отрасли.

Реставрационные работы выполнены с максимальным уважением к первоначальному облику стелы, чтобы сохранить ее историческую ценность и эстетический вид.