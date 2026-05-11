Мемориальную стелу открыли в парке Славянской дружбы в Лотошине

В парке Славянской дружбы в Лотошине официально открыли для посетителей 5-метровую стелу в честь присвоения поселку почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Торжественный митинг состоялся в канун Дня Победы.

Глава округа Екатерина Долгасова обратилась к собравшимся и напомнила, что больше десяти тысяч лотошинцев ушли с родной земли на войну. Она подчеркнула, что ветераны подарили Победу, и Лотошино законом удостоено этого почетного патриотического звания.

Перед установкой стелы парк пережил масштабные перемены. Площадь в три гектара благоустроили. Некогда полузаброшенное пространство стало местом притяжения для жителей и гостей округа.

Жительница поселка Новолотошино Тамара Мильнева поблагодарила за открытие парка. По ее словам, раньше здесь было все запущено и зарощено, а теперь сделали такую красоту: появились детская площадка и обелиск воинам.

Помимо поселка Лотошино, в муниципалитете есть еще два обладателя почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» — село Званово и деревня Калицино. Там памятные стелы открыли еще в прошлом году.