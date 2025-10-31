Мемориальную доску воину-афганцу Владимиру Ландыреву открыли в Раменском
Память старшего лейтенанта, летчика-оператора вертолета Ми-24 Владимира Игоревича Ландырева увековечили в Раменском. Мемориальную доску установили на здании школы № 19, где когда-то учился герой.
Гостями мероприятия стали учителя и ученики школы, представители окружной ветеранской организации, ветераны боевых действий, семья героя-афганца.
Владимир Игоревич Ландырев родился в 1961 году. В Афганистане был с 1985 года в качестве летчика-оператора боевого вертолета Ми-24. За время прохождения службы в ограниченном контингенте совершил более 120 боевых вылетов, во время которых проявил себя смелым и грамотным летчиком. Погиб 10 июля 1985 года при выполнении очередной боевой задачи.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, старший лейтенант Владимир Ландырев награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и орденом Красной Звезды (посмертно).
«В феврале прошлого года в нашей школе была открыта парта Героя имени Владимира Ландырева, а сегодня мы открываем мемориальную доску, посвященную его памяти. Этим мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, офицерам и всем, кто проявил отвагу и мужество при выполнении воинского долга. Быть воином, значит, жить вечно и навеки оставаться в наших сердцах!» — – сказала директор Раменской школы № 19 Ирина Буданцева.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено супруге воина-интернационалиста Марине Николаевне Ландыревой и ученикам кадетского класса.