Мемориальную доску воину-афганцу Владимиру Ландыреву открыли в Раменском

Гостями мероприятия стали учителя и ученики школы, представители окружной ветеранской организации, ветераны боевых действий, семья героя-афганца.

Владимир Игоревич Ландырев родился в 1961 году. В Афганистане был с 1985 года в качестве летчика-оператора боевого вертолета Ми-24. За время прохождения службы в ограниченном контингенте совершил более 120 боевых вылетов, во время которых проявил себя смелым и грамотным летчиком. Погиб 10 июля 1985 года при выполнении очередной боевой задачи.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Республике Афганистан, старший лейтенант Владимир Ландырев награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и орденом Красной Звезды (посмертно).