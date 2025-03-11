Мемориальную доску ветерану войны Василию Борисову открыли в Лобне

В этом году Василию Михайловичу Борисову исполнилось бы 99 лет. Он был не только выдающимся педагогом, но и активным общественным деятелем. Занимал должность депутата городского совета и всегда старался помогать людям.

«Дети Василия Михайловича, внуки и правнуки бережно хранят воспоминания о своем родном человеке, замечательном учителе, посвятившем свою жизнь воспитанию и образованию подрастающего поколения», — отметила Анна Кротова.

Дочь ветерана Галина Леонтьева является почетным гражданином Лобни. Несколько лет назад она выпустила книгу «Этот бой все идет», в которой собраны стихи и воспоминания об отце. Книгу получила в подарок руководитель муниципалитета Анна Кротова.