Мемориальную доску в память об участнике СВО Егоре Громове открыли в Реутове

В Реутове открыли мемориальную доску в память о герое специальной военной операции Егоре Громове. Глава Филипп Науменко рассказал, что таких в городе установлено уже пять.

На открытие пришли глава округа, представители дивизии имени Дзержинского, ветераны, депутаты муниципального Совета и жители наукограда.

«Герои живы, пока жива память об их подвиге. Наш долг и почетная обязанность — увековечить память о тех, кто творил историю государства. В Реутове установлены пять памятных досок, и эта работа будет продолжена», — написал глава города Филипп Науменко в своем телеграм-канале.

Егор Громов родился в семье военных. Он учился в Реутове, затем — в Кадетском корпусе юстиции в Москве. Егор отслужил в армии, получил инженерное образование, а осенью 2022 года его призвали в ряды Вооруженных сил России. Его посмертно удостоили ордена Мужества.

Администрация городского округа Реутов совместно с жителями и городскими предприятиями регулярно поддерживают тех, кто защищает безопасность и независимость страны. Так наукоград проявляет единство и сплоченность.

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