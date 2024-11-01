Мемориальную доску в память о тренере Николае Кузине открыли в Подольске

На здании спортшколы «Лидер» установили мемориальную доску в честь Николая Кузина — заслуженного тренера СССР и наставника космонавтов. В церемонии приняли участие депутаты, представители спортивной общественности и семья тренера.

Николай Кузин, уроженец Подольска, стал настоящей легендой спортивной гимнастики. В молодости он работал преподавателем физкультуры, а затем начал тренировать будущих космонавтов в Звездном городке. Именно Кузин разрабатывал методики, по которым тренировались Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Эти методы он позже изложил в книгах, сделав их доступными для широкой публики.

На церемонии дочь Кузина, его ученики и жители округа почтили память тренера, возложив цветы к мемориальной доске.

«Вклад Владимира Кузина в развитие нашей Родины колоссальный. Своими трудами он оставил след не только в истории спорта, но и в сердцах многих жителей Подольска», — отметил председатель городского совета Алексей Никулин.

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