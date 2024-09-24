Мемориальную доску в память о погибшем на СВО офицере открыли в Лобне

На фасаде средней общеобразовательной школы № 9 городского округа Лобня появилась мемориальная доска, посвященная памяти старшего лейтенанта Никиты Перфилова. Он учился в ней с 2007 по 2012 год и оставил неизгладимый след в сердцах учителей и одноклассников.

Никита героически погиб при выполнении воинского долга во время специальной военной операции под Новой Каховкой 6 марта 2022 года. За проявленное мужество и самоотверженность офицер был посмертно удостоен государственной награды «Орден Мужества».

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родственники, друзья и учителя Никиты. Бабушка героя, Любовь Сергеевна, поделилась воспоминаниями о внуке, отметив его доброту и честность. Она с теплотой рассказала, что до сих пор бережно хранит его школьные поделки.

В прошлом году в кабинете химии школы была установлена «Парта героя» в честь Никиты, символизируя гордость школы за своего выпускника. Для нынешних учеников Никита Перфилов стал примером мужества и отваги, вдохновляя их на подвиги и служение Родине.

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