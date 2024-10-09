Мемориальную доску в память о герое СВО Левоне Газарянце открыли в Балашихе

Памятную доску в честь рядового Левона Газарянца открыли в Балашихе. Ее установили на фасаде дома № 2/6 на улице Юлиуса Фучика, где жил военнослужащий, который трагически погиб на фронте.

Левон Газарянц родился в Баку в 1975 году и с 90-х годов жил в Балашихе. Он учился на юридическом факультете Московского областного института управления и работал начальником железнодорожного цеха на Балашихинском литейно-механическом заводе.

В июле 2023 года Левон добровольно отправился на фронт, где выполнял боевые задачи в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Он получил тяжелое ранение под селом Клещеевка и скончался 9 октября.

«К сожалению, ценой собственной жизни мужчины защищают наше мирное небо и спокойствие. Это настоящие герои, таким же был Левон. Вечная слава и вечная память!» — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский.

Похоронен Левон Газарянц на Братском кладбище. Открытие мемориальной доски стало важным событием для жителей Балашихи, которые продолжают помнить и чтить подвиги своих земляков.

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