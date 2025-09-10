Мемориальную доску в память о генерал-лейтенанте Москалике открыли в Балашихе

Мемориальную доску в память о генерал-лейтенанте Ярославе Москалике открыли в Балашихе. Ее разместили на доме № 2 на бульваре Нестерова, где жил заслуженный военный специалист России.

Ярослав Москалик более 20 лет служил в Генштабе вооруженных сил. Он участвовал в военных операциях и представлял ведомство в подгруппе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В декабре 2021 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

«Сегодня мы чтим память героя, который до конца оставался верен присяге. Его имя навсегда вписано в историю города, а забота о его семье — наш общий долг», — сказал Сергей Юров.

За годы службы Ярослава Москалика наградили орденами и медалями, среди которых «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и другие.