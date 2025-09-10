Мемориальную доску в память о генерал-лейтенанте Москалике открыли в Балашихе
Мемориальную доску в память о генерал-лейтенанте Ярославе Москалике открыли в Балашихе. Ее разместили на доме № 2 на бульваре Нестерова, где жил заслуженный военный специалист России.
В церемонии открытия мемориальной доски участвовали генерал-лейтенант Юрий Жигарловский, глава Балашихи Сергей Юров, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, представители администрации и предприятий муниципалитета.
Ярослав Москалик более 20 лет служил в Генштабе вооруженных сил. Он участвовал в военных операциях и представлял ведомство в подгруппе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В декабре 2021 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта.
«Сегодня мы чтим память героя, который до конца оставался верен присяге. Его имя навсегда вписано в историю города, а забота о его семье — наш общий долг», — сказал Сергей Юров.
За годы службы Ярослава Москалика наградили орденами и медалями, среди которых «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и другие.
В Подмосковье ведут большую работу по сохранению памяти героев. Их именами называют улицы и школы, а на домах размещают памятные и мемориальные доски.