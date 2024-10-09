Мемориальную доску в память о бойце СВО Василии Мусатове установили в Одинцове

Памятную доску открыли в честь добровольца СВО Василия Мусатова в Одинцове. Мероприятие прошло с участием учеников, педагогов Новогородковской школы, депутатов окружного Совета, ветеранов, юнармейцев и местных жителей.

Рядовой Василий Мусатов героически погиб при исполнении боевых задач во время специальной военной операции в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области. Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов отметил, что Василий выполнил свой патриотический долг до конца, отдав Родине самое ценное — свою жизнь.

«Мы открываем мемориальную доску, посвященную нашему герою Василию Мусатову. Она установлена на здании школы, в которой он учился и провел счастливые детские годы. При исполнении своего долга он героически погиб, выполняя боевую задачу. Посмертно награжден орденом мужества. Рядовой Василий Мусатов навсегда останется в нашей памяти, а мемориальная доска увековечит его славу», — подчеркнул Андрей Иванов.

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