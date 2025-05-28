Мемориальную доску в честь ветерана Михаила Столбова открыли в Наро-Фоминске

На территории Шелкового комбината была открыта мемориальная доска в честь Михаила Федоровича Столбова — многолетнего руководителя этого ключевого для города предприятия. Михаил Федорович прошел путь от ученика слесаря до заместителя директора комбината, но война прервала его мирную жизнь.

В годы Великой Отечественной войны он был награждён Орденом «Красная Звезда» и пятью медалями за отвагу и участие в освобождении европейских городов. В 1959 году он возглавил комбинат и руководил им до 1972 года. При его участии началось строительство Южного микрорайона, появились детские сады для работников фабрики, развивалась городская инфраструктура и промышленность.

Михаил Федорович высоко ценил своих сотрудников, и коллектив отвечал ему взаимным уважением. За выдающиеся трудовые достижения в 1971 году он получил Орден «Знак почёта», а комбинат был удостоен Ордена Октябрьской Революции. Сегодня Шелковый комбинат переживает второе рождение, развивается и благоустраивается вместе с городом. Мы обязаны увековечить память Михаила Федоровича Столбова и всех, кто долгие годы трудился на этом предприятии во благо нашей страны.