Мемориальную доску в честь сотрудника полиции Сергея Ефименко открыли в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском открыли мемориальную доску в честь старшего прапорщика полиции Сергея Ефименко. Он погиб во время задержания опасного преступника.

В митинге приняли участие заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Михаил Попов, начальник МУ МВД России «Щелковское», полковник полиции Владимир Катков, врио начальника Лосино-Петровского отдела, подполковник полиции Валерий Куданкин, сослуживцы и семья погибшего.

Мемориальную доску открыла дочь Сергея Ефименко, которая тоже служит в полиции. Ее отец трудоустроился в МВД в 2004 году. С 2017 года он работал в управлении «Щелковское» и занимал должность помощника участкового уполномоченного полиции.

В апреле 2024 года Сергей Ефименко участвовал в задержании преступника. Злоумышленник оказал сопротивление и выстрелил в полицейского. Сергей погиб от полученного ранения.

Его поступок стал проявлением мужества и отваги. Сергея наградили орденом Мужества посмертно.