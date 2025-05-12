Мемориальную доску в честь полковника милиции Николая Копылова открыли в Домодедове
В городском округе Домодедово прошла торжественная церемония в честь открытия мемориальной доски Николаю Михайловичу Копылову — первому начальнику отдела милиции Домодедовского района. Памятный знак установили на здании первого управления МВД городского округа, где он долгие годы служил и внёс значительный вклад в развитие местной правоохранительной системы.
Изначально Николай Михайлович мечтал стать врачом, однако планы нарушила Великая Отечественная война. После тяжелой контузии и длительного лечения он был направлен в органы внутренних дел, а в 1969 году возглавил отдел милиции Домодедовского района, став его первым начальником.
Всю свою жизнь Копылов посвятил службе и воспитанию лучших качеств сотрудников МВД. Его заслуги в борьбе с преступностью были высоко оценены государством, он удостоен множества наград.
«Мы чтим наших ветеранов, мы чтим наших воинов, которые сейчас выполняют боевые задачи во время специальной военной операции. Это говорит о том, что мы прямые наследники воинов-победителей. Мы их помним, мы их уважаем, мы их любим», - сказал начальник Управления МВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко.
В рамках мероприятия также была открыта комната истории ОВД, которая отражает путь правоохранительных органов района от первого милиционера 1928 года до современности. Председатель Совета ветеранов УМВД по городскому округу Домодедово Любовь Максимова подчеркнула, что экспозиция собрала ценные материалы о становлении и развитии службы, отметив важную роль Копылова, возглавлявшего отдел 15 лет.
Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске в знак уважения и памяти.