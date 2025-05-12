Мемориальную доску в честь полковника милиции Николая Копылова открыли в Домодедове

В городском округе Домодедово прошла торжественная церемония в честь открытия мемориальной доски Николаю Михайловичу Копылову — первому начальнику отдела милиции Домодедовского района. Памятный знак установили на здании первого управления МВД городского округа, где он долгие годы служил и внёс значительный вклад в развитие местной правоохранительной системы.

Изначально Николай Михайлович мечтал стать врачом, однако планы нарушила Великая Отечественная война. После тяжелой контузии и длительного лечения он был направлен в органы внутренних дел, а в 1969 году возглавил отдел милиции Домодедовского района, став его первым начальником.

Всю свою жизнь Копылов посвятил службе и воспитанию лучших качеств сотрудников МВД. Его заслуги в борьбе с преступностью были высоко оценены государством, он удостоен множества наград.

«Мы чтим наших ветеранов, мы чтим наших воинов, которые сейчас выполняют боевые задачи во время специальной военной операции. Это говорит о том, что мы прямые наследники воинов-победителей. Мы их помним, мы их уважаем, мы их любим», - сказал начальник Управления МВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко.