Мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО открыли в Воскресенске

В память о погибшем в зоне СВО в апреле 2023 года Руслане Литвиненко из городского округа Воскресенск установили мемориальную доску. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.

В рамках Всероссийского народного проекта «Лица героев» в честь воскресенского бойца Руслана Литвиненко открыли памятную доску. Он погиб в апреле 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.



Доску разместили на фасаде второго здания школы «Вектор», в которой с 1992 по 2001 годы учился молодой человек. Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2023 Руслана наградили орденом Мужества посмертно.

Мероприятие объединило родственников погибшего, представителей общественных организаций, депутатов, педагогов и учеников школы.

«Руслан погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого храброго и мужественного сына!» — сказал на открытии директор школы «Вектор» Михаил Сайгушев.

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