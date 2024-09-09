Мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО открыли в Воскресенске
В память о погибшем в зоне СВО в апреле 2023 года Руслане Литвиненко из городского округа Воскресенск установили мемориальную доску. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.
В рамках Всероссийского народного проекта «Лица героев» в честь воскресенского бойца Руслана Литвиненко открыли памятную доску. Он погиб в апреле 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Доску разместили на фасаде второго здания школы «Вектор», в которой с 1992 по 2001 годы учился молодой человек. Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2023 Руслана наградили орденом Мужества посмертно.
Мероприятие объединило родственников погибшего, представителей общественных организаций, депутатов, педагогов и учеников школы.
«Руслан погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле. Низкий поклон родителям, воспитавшим такого храброго и мужественного сына!» — сказал на открытии директор школы «Вектор» Михаил Сайгушев.
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