Мемориальную доску в честь офицера Вячеслава Опольского открыли в Одинцове | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:51 Мемориальную доску в честь офицера Вячеслава Опольского открыли в Одинцове Мемориальную доску в честь погибшего офицера открыли в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции Вячеславе Опольском торжественно открыли в Одинцове. Офицер погиб при исполнении воинского долга на Херсонском направлении 12 мая 2023 года.

Вячеслав Опольский добровольцем отправился на передовую в ноябре 2022 года в должности заместителя командира 387-го полка тактического формирования воздушно-десантных войск. Он был волонтером и активно участвовал в жизни города. Пользовался огромным авторитетом у солдат и офицеров за свои человеческие и профессиональные качества.

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Вячеслав награжден медалью за «Боевое отличие» и «Орденом мужества» посмертно. В доме на Садовой улице, где жил герой, торжественно открыли мемориальную доску.

«Вячеслав Опольский пошел на специальную военную операцию добровольцем, был отважным солдатом, десантником, истинным и настоящим патриотом своей страны, человеком, достойным своего великого народа-победителя. Мы всегда будем помнить Вячеслава Опольского. И пусть эта мемориальная доска увековечит его славу. Герои навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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